Giustizia: D'Incà, con varo definitivo decreto intercettazioni nuovi strumenti per contrastare criminalità

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, commenta il varo in via definitiva del decreto sulle intercettazioni e su Twitter scrive: "Con 246 voti favorevoli è stato approvato definitivamente alla Camera il decreto legge che offre nuovi strumenti in campo giudiziario per contrastare la criminalità. Un altro importante obiettivo, finalmente raggiunto". (Rin)