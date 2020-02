Usa: governatore California, 8.400 persone monitorate per possibile coronavirus

- Il governatore della California, Gavin Newsom, ha affermato che lo Stato sta "monitorando" almeno 8.400 persone provenienti da voli commerciali da zone colpite dal coronavirus. I funzionari della sanità pubblica e dello Stato hanno sottolineato, tuttavia, che la decisione è stata presa come misura di estrema cautela, affermando che il rischio di infezione per il vasto pubblico statunitense rimane basso. Il monitoraggio si concentra sui circa 8.400 viaggiatori di ritorno in particolare dall'Asia e che sono entrati in California dopo il 2 febbraio. Ad oggi, lo Stato ha 33 casi positivi confermati, ha detto Newsom. Cinque di questi individui hanno lasciato lo Stato, mentre altri 28 rimangono in California. (Nys)