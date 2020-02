Coronavirus: ministero Salute, numero di casi sospetti in Brasile passa a 132 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in mattinata anche la direttrice dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops), Carissa F. Etienne, ha raccomandato i paesi della regione ad intensificare le misure di prevenzione e risposta alla diffusione della Covid-19, in corrispondenza con le prime segnalazioni di contagio del coronavirus in Brasile. "I paesi delle Americhe si stanno preparando, da varie settimane, per la possibile importazione di casi di Covid-19- Esistono misure per identificare, diagnosticare e assistere i pazienti con la malattia", ha detto Etienne in una nota rilanciata dai media regionali. Quello di "mettere un forte accento nel contrasto alla trasmissione" del virus "rimane un obiettivo importante", ha sottolineato il funzionario riconoscendo "che la situazione può variare da un paese all'altro". (segue) (Brb)