Coronavirus: ministero Salute, numero di casi sospetti in Brasile passa a 132 (6)

- L'uomo, che era stato nel nord Italia dal 9 al 21 febbraio per ragioni di lavoro, era stato trovato positivo al primo test condotto "in tempo reale" dagli specialisti dell'ospedale israelita Albert Einstein, la sera del 24 febbraio. Il paziente, che "si trova in buono stato clinico e senza necessità di ricovero", sarà sottoposto a un "isolamento respiratorio" per i prossimi quattordici giorni, riferisce il nosocomio segnalando che lo staff medico continua a monitorare anche "le persone che hanno avuto contato con lui". L'agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) del Brasile ha sollecitato la lista dei passeggeri presenti sul volo partito da Milano, a bordo del quale c'era il cittadino di San Paolo trovato positivo. La lista, ha avvertito Anvisa in una nota, verrà trasmessa al Centro di informazioni strategiche per la vigilanza sulla salute (Cievs) per "indagare sugli altri passeggeri del volo che hanno avuto contatto con il caso sospetto". (segue) (Brb)