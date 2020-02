Coronavirus: ministero Salute, numero di casi sospetti in Brasile passa a 132 (7)

- In America Latina diversi governi - oltre al monitoraggio - hanno iniziato a disporre misure cautelari per limitare i rischi di ingresso del Covid-19 nei rispettivi paesi. Un'emergenza rilanciata dalla notizia del primo caso di possibile persona contagiata in Brasile. Si tratta di un uomo di 61 anni, residente nella popolosa San Paolo, ternato da un viaggio condotto per motivi di lavoro in Italia, tra il 9 e il 21 febbraio. Particolare attenzione è rivolta al flusso turistico in arrivo dai paesi con contagi accertati, Italia in primis. Il presidente i El Salvador, Nayib Bukele, disposto la chiusura delle frontiere alle persone in arrivo da Italia e Corea del Sud, ordinando ai "connazionali e a i diplomatici in arrivo da questi paesi" di "effettuare un periodo di 30 giorni di quarantena". (segue) (Brb)