Coronavirus: ministero Salute, numero di casi sospetti in Brasile passa a 132 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità argentine hanno già iniziato ad applicare un protocollo di sicurezza speciale per i voli provenienti dal nostro paese. Ai passeggeri dei dodici voli settimanali Roma-Buenos Aires viene richiesto di firmare, prima dello sbarco, una dichiarazione giurata nella quale si afferma di non aver sofferto sintomi associabili con il virus e in cui si comunicano i paesi visitati negli ultimi 14 giorni. Le autorità chiedono inoltre di fornire un numero di telefono per essere rintracciabili e l'impegno a informare le autorità riguardo l'eventuale apparizione di sintomi.A inizio settimana il ministero della Salute del Brasile aveva elevato il livello di attenzione sulla possibile diffusione della malattia, aumentando da otto a sedici il numero di paesi "sotto osservazione". Si tratta di paesi i cui cittadini, in entrata in Brasile, vengono sottoposti a maggiori controlli in caso di presenza di sintomi influenzali: Italia, Francia, Germania, Australia, Filippine, Malesia, Iran ed Emirati Arabi. Paesi che, riporta la nota, secondo l'Organizzazione mondiale della salute (Oms), hanno denunciato la presenza di almeno cinque casi di trasmissione della malattia. La lista, oltre alla Cina, comprendeva Giappone, Singapore, le due Coree, la Thailandia, il Vietnam e la Cambogia. (segue) (Brb)