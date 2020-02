Coronavirus: Berlusconi, non si confonda collaborazione in momento difficile con sostegno a governo

- La disponibilità di Forza Italia a collaborare sulla vicenda coronavirus non deve essere confusa con un supporto all'attuale governo. Lo precisa, in una nota, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "In questo momento delicato e difficile per il Paese e di fronte ai gravi rischi per la salute pubblica - aggiunge in una nota l'ex premier -, Forza Italia ha scelto con senso di responsabilità e con generosità di mettere da parte le questioni di schieramento e di collaborare, in Parlamento e attraverso le presidenze delle Regioni, in uno sforzo solidale. Questo atteggiamento non può ovviamente essere confuso con il sostegno ad un esecutivo che si è dimostrato assolutamente inadeguato ad affrontare la complessità della situazione italiana e, anzi, l’ha aggravata a causa di scelte di politica economica radicalmente sbagliate e contrarie allo sviluppo". (segue) (Com)