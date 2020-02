Coronavirus: Berlusconi, non si confonda collaborazione in momento difficile con sostegno a governo (2)

- Il leader azzurro quindi aggiunge: "Le principali autorità italiane ed europee confermano quanto abbiamo detto sin dall’inizio: a causa dell’emergenza sanitaria si sta profilando per il nostro Paese una grave recessione. Conseguentemente la vera priorità deve essere quella di preservare l’occupazione e sostenere le aziende che saranno maggiormente colpite, fornendo loro gli strumenti per sopravvivere a questo periodo di difficoltà. Bisogna altresì che il governo si impegni per ristabilire la corretta immagine dell’Italia nel mondo, utilizzando gli strumenti che sono nella sua disponibilità ed evitando che quarantene e messaggi sbagliati colpiscano le nostre esportazioni. Noi siamo al lavoro nel Parlamento europeo e in quello nazionale fin dall'esplosione della crisi - conclude l'ex presidente del Consiglio -, Forza Italia ha fornito il suo contributo di idee e di proposte nell'interesse esclusivo degli italiani ed oggi ci aspettiamo risposte serie e, soprattutto, rapide e concrete dal vertice italiano ed europeo". (Com)