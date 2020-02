Coronavirus: Catalfo, stop contributi previdenza e assistenza fino a 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, illustra le misure già messe a punto in seguito all'emergenza epidemiologica in corso in Italia e afferma che "la risposta di tutto il governo ad una situazione inedita qual è quella del coronavirus è stata tempestiva". Sulla sua pagina Facebook la responsabile del Lavoro quindi sostiene di aver "immediatamente convocato sindacati e imprese per mettere in campo le prime azioni per fronteggiare le circostanze impreviste che hanno coinvolto lavoratori e aziende dei comuni interessati dalle misure di contenimento". Tra i provvedimenti assunti Catalfo elenca: "la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi fino al 30 aprile 2020; la Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di integrazione salariale per tutti i lavoratori che possono accedere a Cig ordinaria, straordinaria e Fis" e spiega: "Questi strumenti saranno finanziati con risorse dedicate, senza oneri a carico delle imprese né limiti di durata del rapporto di lavoro e adottando una procedura semplificata. Inoltre, tali periodi di integrazione salariale non saranno computati ai fini dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente". (segue) (Rin)