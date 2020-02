Italia-Francia: Macron, cooperazione fondamentale soprattutto in materia di difesa

- Il vertice intergovernativo italo-francese che ha avuto luogo oggi pomeriggio a Napoli è teso a rilanciare in maniera incisiva i rapporti bilaterali: la cooperazione tra i nostri paesi è estremamente importante e abbiamo posizioni comuni su una pluralità di questioni che difenderemo sul piano internazionale. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa congiunta organizzata con il premier Giuseppe Conte al termine del vertice intergovernativo italo-francese che ha avuto luogo oggi a Napoli. Nel suo intervento, il presidente francese ha elogiato soprattutto “la cooperazione in materia di difesa, che è stata ribadita anche oggi con l’intesa tra Fincantieri e Naval Group”. “Abbiamo in programma di rafforzare la collaborazione in regioni critiche come il Mediterraneo orientale, dove intendiamo garantire il rispetto del principio di libera navigazione, e il Sahel”, ha detto Macron, sottolineando che “una cooperazione così approfondita in ambito militare segue numerose iniziative comuni e un crescente coordinamento su vari dossier internazionali”. (Ems)