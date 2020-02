Coronavirus: caso positivo nella sede Sky di Milano Rogoredo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, a quanto apprende Agenzia Nova, la direzione Sky ha inviato una nota ai dipendenti dove comunica, in seguito ad accertamenti ospedalieri, la presenza di un caso positivo al coronavirus nella sede di Milano Rogoredo. Viene aggiunto che sono stati ricostruiti i movimenti di questa persona delle ultime due settimane per contattare eventuali colleghi con cui ha avuto un rapporto più stretto. La maggior parte dei lavoratori di Sky, in seguito all'emergenza sanitaria in Lombardia, svolge le proprie attività lavorative in smart working da domenica scorsa.(Rem)