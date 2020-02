Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- Presentazione delle mostre del Sistema dei Musei Civici nel 2020. Intervengono: Luca Bergamo, Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale; Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali; Eleonora Guadagno, Presidente della Commissione Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro.Museo della Centrale Montemartini, via Ostiense 106, Roma (ore 11)REGIONE- L'assessore al Lavoro, Scuola, Formazione e diritto allo studio universitario della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, presenta il progetto “Biblioteche h24”.Biblioteca del campus UniCassino in via Sant'Angelo in Theodice a Cassino, Frosinone (ore 15) (segue) (Rer)