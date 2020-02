Giustizia: Molinari (Lega), siamo tutti intercettabili, governo utilizza modelli Stasi

- Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha contestato le misure varate dall'esecutivo sulle intercettazioni. "E' triste rilevare - ha commentato il parlamentare nella sua dichiarazione di voto in Aula sul decreto intercettazioni - che per qualche like in più il ministro Bonafede e il governo calpestino i diritti dei cittadini. Una legge assurda che prevede che tutti siano intercettabili. E' impensabile utilizzare lo stesso strumento per chi mette una bomba in nome di Allah e per il postino o l'infermiere che commettono una leggerezza. L'estensione a tutti dell'utilizzo del trojan per contrastare non solo i reati più gravi come quelli legati alla malavita organizzata o al terrorismo, assomiglia molto al modello Ddr utilizzato dalla Stasi per mettere in galera chiunque". Molinari ha, poi, sottolineato che si tratta di "un'idea di giustizia che è l'esatto opposto di quella degna di uno stato liberale: perché il sistema penale giusto non è quello che mette in galera anche gli innocenti per punire i colpevoli ma è quello che garantisce che un innocente non vada mai in galera. L'esatto opposto di quanto fatto da questa maggioranza, forte con i deboli e debole con i forti".(Rin)