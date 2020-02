Usa: Democratici presentano richieste di finanziamenti per fronteggiare coronavirus (2)

- La Casa Bianca ha suggerito 2,5 miliardi di dollari per combattere il coronavirus, mentre Schumer richiede 8,5 miliardi di dollari. Pelosi ha criticato la risposta dell'amministrazione Trump al coronavirus, definendolo "caotico" e ha detto che i leader del Congresso si stanno avvicinando a un accordo sul finanziamento per fare fronte all'emergenza. Pelosi ha anche richiamato il segretario alla Salute e ai Servizi Umani Alex Azar per aver detto a Capitol Hill di non poter "controllare il prezzo" del vaccino perché l'amministrazione "ha bisogno del settore privato di investire" per svilupparlo. Ieri il presidente Trump ha designato il vicepresidente, Mike Pence, alla guida della task force che coordinerà i governi locali e i centri di ricerca degli Stati Uniti per cercare di gestire una possibile diffusione del virus. (Nys)