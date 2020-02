Coronavirus: Modena (FI), serve governo che agisca

- La senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, rivolge un appello all'esecutivo per agire sulla vicenda coronavirus. "L'emergenza coronavirus si affronta con mezzi adeguati e supporto al personale medico - spiega la parlamentare sul suo profilo Facebook -. La denuncia delle dottoresse di medicina generale della zona rossa in Lombardia è grave: 4 medici in quarantena, per un bacino d'utenza di 6 mila abitanti, sostituiti da un solo dottore a cui sono state date in dotazione non più di 2 mascherine". L'esponente di FI quindi aggiunge: "Aldilà di inutili sofismi, di chiacchiere buone per le interviste, è necessario che tutti, a partire dalla compagine di governo, siano consapevoli della scarsità del personale medico già per la gestione ordinaria e del fatto che, quindi, con l'approssimarsi dell'emergenza, sarà necessario attivare misure straordinarie. Serve un governo - conclude Modena - che agisca e che anticipi l'eventuale crisi: e serve subito". (Rin)