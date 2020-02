Guatemala: Onu, uscita Cicig rappresenta "battuta d'arresto" nella lotta contro corruzione e impunità (3)

- L'agenzia ha anche sollecitato indagini nei confronti del presidente Jimmy Morales, accusato di un presunto reato di finanziamento illecito nella campagna elettorale del 2015. Morales ha più volte accusato l'organismo di "mettere a rischio la pace sociale e sfidato la governabilità della nazione". L'ex presidente individuava nelle inchieste portate avanti nei confronti della classe dirigente strumenti "per politicizzare la giustizia e rendere la politica al servizio della giustizia". Una cosa "che non possiamo permettere perché siamo un paese libero, sovrano e indipendente dal 1821", ha detto il presidente avvertendo che la cosa "più triste e preoccupante", è che il tutto è "avvenuto con il consenso delle Nazioni Unite". Per questo, Morales aveva deciso di mettere fine all'esperienza. Tuttavia, Bachelet ha ritenuto che il nuovo governo di Alejandro Giammattei, entrato in carica il 14 gennaio, "abbia un'opportunità chiave per affrontare le sfide esistenti e proteggere i diritti umani". Pertanto, lo ha esortato ad affrontare i "livelli elevati e persistenti di disuguaglianza, discriminazione e insicurezza" e a fare in modo di "migliorare le condizioni di vita della popolazione, in particolare attraverso la lotta contro la malnutrizione cronica e la povertà multidimensionale". (segue) (Mec)