Coronavirus: Morelli (Lega), ambrogino d'oro a Unione dei Brand della Ristorazione

- Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, dichiara in una nota: "Siamo sicuri che gli ideali che hanno mosso la nascita dell'Unione dei Brand della Ristorazione Italiana, associazione nata a Milano in un momento difficile per la città, la rendono confacente ad essere insignita dell'Ambrogino d'oro. La voglia di ripartire e affrontare a testa alta ogni avversità è motivo di orgoglio ed è uno spirito che rappresenta benissimo la città: non è un caso se proprio da Milano, città motore del Paese, sia partita un'iniziativa di questo tipo. I milanesi, condividendo in massa sui social quello che è diventato il loro video simbolo, hanno di fatto premiato questi lavoratori, che, restando aperti, hanno dato un segnale lampante alla comunità, affinché Milano potesse trovare il coraggio di ritornare Milano". (com)