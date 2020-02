Cernusco S/N: Bolognini, nessun danno strutturale, 2 alloggi inagibili, individuati i sostitutivi

- L'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, si è recato a Cernusco sul Naviglio (MI) per un sopralluogo alla palazzina Aler in cui questa mattina sono morte due donne, a causa di un incendio. Con Bolognini erano presenti i tecnici di Regione Lombardia, il sindaco e il vicesindaco di Cernusco, il direttore generale di Aler Milano e i rappresentanti delle Forze dell'ordine locali. "Dopo avere appreso la situazione nei suoi dettagli - ha chiarito l'assessore - sono corso subito a verificare di persona quanto accaduto, a sincerarmi delle condizioni degli altri abitanti della palazzina e a verificare l'agibilità dell'immobile". "Fermo restando il profondo cordoglio verso i famigliari delle due vittime e la vicinanza nei confronti dei feriti - ha detto l'assessore -, ci tengo a sottolineare come tutte le persone recatesi in ospedale per accertamenti siano state dimesse nel corso della giornata. Dopo le verifiche dei tecnici - ha spiegato - solo due appartamenti risultano inagibili, oltre a quello interessato dall'evento funesto, che è sotto sequestro. Tutte le famiglie sono rientrate o potranno rientrare nei loro alloggi entro la serata, tranne due. Queste - ha chiarito - saranno ospitate da parenti in attesa che l'appartamento venga rapidamente sistemato o potranno usufruire di un altro alloggio nello stesso stabile, già individuato e messo a disposizione da Aler". (segue) (com)