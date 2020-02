Ue: Macron, necessaria politica economica e monetaria più ambiziosa

- L’Unione europea deve lavorare per rendere la politica economica e di bilancio comunitario molto più ambiziosa alla luce delle sfide che si prospettano: su questo fronte, i ministeri competenti di Italia e Francia stanno lavorando insieme. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa congiunta organizzata con il premier Giuseppe Conte al termine del vertice intergovernativo italo-francese che ha avuto luogo oggi a Napoli. “La politica monetaria attuale non è in grado di rispondere in maniera efficace alle sfide della zona euro: le politiche di bilancio vanno sollecitate maggiormente per prepararci al futuro e al contempo garantire la crescita delle economie e dell’occupazione”, ha detto Macron, sottolineando la necessità di “una politica comunitaria che prenda in considerazione tutti questi aspetti”. (Ems)