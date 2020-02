Italia-Francia: firmati accordi di cooperazione finanziaria, scientifica e militare

- Cantieristica navale, ricerca polare, strumenti finanziari e cooperazione scientifica. Questi i settori interessati dagli accordi firmati oggi tra Italia e Francia in occasione del Vertice intergovernativo di Napoli, cui hanno preso parte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Emmanuel Macron. La prima intesa menzionata nella dichiarazione congiunta diramata al termine del vertice è quella tra Fincantieri e Naval Group nel settore difesa. Segue una dichiarazione di intenti per la ricerca polare "che rafforza la collaborazione bilaterale". Ancora, Italia e Francia "esprimono apprezzamento per la firma di una dichiarazione congiunta tra Bpi-France e la Cassa depositi e prestiti (Cdp), mirato a sviluppare gli strumenti finanziari franco-italiani in materia di capitale di rischio e di credito all'esportazione, a rafforzare i legami tra le Pmi dei due paesi e a esplorare co-finanziamenti nei fondi in Africa". Infine, la dichiarazione finale riferisce della firma di due accordi-quadro atti a rafforzare la cooperazione scientifica dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) con il Commissariat à l'energie atomique et aux energies alternatives (Cea) e con Centre national de la recherche scientifique (Cnrs). "Questi due accordi permetteranno di rafforzare gli scambi tra i due paesi, sia sul piano bilaterale che in materia di partecipazione ai programmi multilaterali", si legge nella dichiarazione.(Res)