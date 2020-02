Coronavirus: Catalfo, stop contributi previdenza e assistenza fino a 30 aprile (2)

- E ancora il ministro aggiunge: "la Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito; l'indennità per autonomi, professionisti e collaboratori, che avrà una durata di 3 mesi e sarà parametrata sulla base dell’effettivo periodo di sospensione dell’attività; la possibilità per gli enti di previdenza privata di prevedere interventi eccezionali ed urgenti a favore dei propri iscritti connessi agli ambiti della loro attività professionale". Catalfo quindi precisa che "per i lavoratori del turismo di tutta Italia - sia autonomi sia dipendenti - verrà sospeso sempre fino al 30 aprile il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi". Il ministro in conclusione anticipa che sono allo studio "ulteriori" misure. (Rin)