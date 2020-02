Forza Italia: Gelmini, chi decide la linea politica è Berlusconi

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, ricorda che chi decide la linea politica nel movimento è Silvio Berlusconi. "Nel giorno in cui la maggioranza di governo dà una ulteriore picconata allo Stato di diritto, con un decreto d'urgenza, approvato a colpi di fiducia, che distrugge la privacy di ogni cittadino - spiega la parlamentare in una nota - sento evocare governi istituzionali. Sommessamente ricordo che per quel che riguarda Forza Italia, chi decide la linea politica è il presidente Berlusconi, così come è scritto nello Statuto del movimento. Quando (speriamo prima possibile) cadrà il governo Conte, sono certa che, come sempre, il presidente ascolterà tutti e prenderà la decisione giusta. Sono sicura che in quel caso ci sarà chi gli ricorderà che quando Forza Italia ha governato con il Partito democratico (leggi: governo Monti) - conclude Gelmini - non è andata benissimo, diciamo. Figuriamoci aggiungendoci i Cinque stelle che stanno distruggendo l'economia di questo Paese". (Com)