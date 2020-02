Governo: Crippa (Lega), dibattito surreale, Lega e Pd sempre alternativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, in merito ad ipotesi di esecutivi istituzionali parla di "dibattito surreale" e in una nota spiega: "A noi interessa salvare le imprese italiane in difficoltà per colpa di un governo di incapaci. Pd e Lega sono e saranno sempre alternativi". (Com)