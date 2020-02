Giustizia: Crippa (M5s) su intercettazioni, potenziato fondamentale strumento d'indagine

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, difende il provvedimento sulle intercettazioni. "Con il decreto intercettazioni, approvato in via definitiva alla Camera - continua il parlamentare in una nota - abbiamo potenziato uno strumento di indagine fondamentale. Grazie al lavoro del ministro Bonafede e al nostro impegno, la magistratura avrà a disposizione un mezzo ancora più efficiente per contrastare fenomeni come il terrorismo, la criminalità organizzata e, non meno importante, la corruzione". Il deputato M5s quindi aggiunge: "Ecco allora che, proprio per sostenere la lotta al malaffare, tra le novità principali del provvedimento, c'è l'estensione dell'utilizzo dei captatori informatici, i cosiddetti trojan, anche nelle indagini per reati commessi da incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Per far fronte alla criminalità c'è bisogno di aggiornare il più possibile i mezzi a disposizione dello Stato, e con questo decreto abbiamo compiuto un significativo passo avanti in questa direzione. Il tutto, mi preme sottolinearlo, nel pieno rispetto della privacy degli italiani. Infatti, oltre a migliorare l'impiego di un dispositivo largamente già adoperato dagli inquirenti, ci siamo preoccupati di definirne meglio le regole per il suo utilizzo. Giorno dopo giorno - conclude Crippa - con dedizione e coerenza, stiamo contribuendo a migliorare la giustizia nel nostro Paese".(Com)