Giustizia: M5s su intercettazioni, coniugati efficienza e rispetto del diritto alla riservatezza

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia alla Camera difendono le misure sulle intercettazioni approvate questa sera in via definitiva da Montecitorio. "Siamo riusciti a coniugare una normativa efficiente e il rispetto del diritto alla riservatezza - affermano in una nota -. Da oggi dotiamo la magistratura di uno strumento più moderno e più potente per poter combattere reati odiosi come corruzione, terrorismo, associazione a delinquere. E abbiamo anche introdotto una regola più stringente perché d'ora in poi a decidere la rilevanza delle intercettazioni sarà la magistratura e non la polizia giudiziaria. In tema di privacy restano le garanzie attuali. Le polemiche di questi giorni sono davvero strumentali. Insomma - concludono gli esponenti del M5s - un provvedimento che va nella direzione di migliorare l'efficienza del sistema giustizia e che consentirà di essere più incisivi nella lotta alla criminalità". (Com)