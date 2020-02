Napoli: Lucci, asimmetrico comportamento della Usr Cisl Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucci ha anche evidenziato che, all’esito delle indagini condotte dal pm Cimmarotta, Denza è stato chiamato a rispondere di una presunta appropriazione indebita. Nel corso dell'udienza Usr Campania ha depositato un documento secondo cui intende "non perseguire nel procedimento penale la volontà punitiva a carico di Salvatore Denza”. Viceversa, dichiara di confermare la volontà di costituirsi parte civile nei confronti di Lucci. "Un comportamento della Cisl - ha commentato Lucci - che assume un valore altamente simbolico e significativo per questo processo, rappresentando la palese manifestazione di un complotto ai danni volto a mitigare, se non ad annullare, un’azione avviata per denunciare comportamenti ritenuti illegittimi, all’interno del sindacato". Lucci ha asserito che documenterà il tutto anche in giudizio. Nel corso del dibattimento il giudice ha respinto la richiesto di estromettere molti dei testi indicati dalla difesa Lucci, tra cui alcune figure apicali della Cisl e alcuni dirigenti locali della Cisl Campania, collaboratori e delegati, riconfermando tutti i testi indicati dalla difesa. (segue) (Ren)