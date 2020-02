Coronavirus: Romeo (Lega), teatrino Conte-Ceriscioli è mancanza di rispetto per marchigiani

- Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, attacca l'esecutivo sulla vicenda coronavirus. "Che squallido spettacolo quello a cui Conte e il suo governo da una parte, Ceriscioli dall'altra", commenta il parlamentare in una nota. "Hanno costretto ad assistere i marchigiani, confusi e spaventati dalla diffusione del coronavirus anche nella loro Regione. Anziché rassicurarli ed indirizzarli, in tre giorni hanno visto il presidente della Regione annunciare la chiusura delle scuole e l'inibizione degli eventi pubblici salvo poi essere smentito dal premier e costretto alla marcia indietro. Dopo nemmeno ventiquattro ore, ecco la reazione di Ceriscioli al 'commissariamento' imposto da Conte e la promulgazione dell'ordinanza restrittiva, impugnata ieri dall'esecutivo al Tar delle Marche e, poco più di un'ora fa, sospesa dal tribunale interpellato" ha spiegato Romeo per poi aggiungere: "Tutto questo teatrino in barba alla salute e ai comprensibili timori dei marchigiani. Mentre la Lega fa proposte per contrastare l'emergenza, loro regolano i loro conti: meritano l'uno quanto l'altro di andare a casa senza ulteriormente mancare di rispetto ai cittadini marchigiani e italiani".(Com)