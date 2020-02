Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 403 contagiati in Lombardia, sale a 19 il numero in Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda la diffusione geografica del coronavirus, la Protezione civile fa sapere nel bollettino delle ore 18 che "in Lombardia i casi sono 403; in Veneto 111 casi; in Emilia 97 casi; in Liguria 19 casi; in Piemonte 3; nel Lazio 3 positivi, tutti guariti; in Sicilia 4, ma di questi due risultano guariti; in Campania 3 casi; 3 nelle Marche; in Toscana 2 casi; 2 in Piemonte; uno in Puglia, Abruzzo e a Bolzano". (Rin)