Coronavirus: Gelmini (Fi), governo ascolti il grido di dolore dei professionisti milanesi

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, dichiara in una nota: "I presidenti degli ordini professionali territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli ingegneri, dei giornalisti, dei farmacisti, degli avvocati, degli psicologi, e dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano e della Lombardia, rappresentanti di oltre 150mila professionisti, hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte". "Nella missiva chiedono al premier che le misure economiche e fiscali sull'emergenza Coronavirus previste per la zona 'rossa' vengano estese anche alle zone identificate come 'gialle', ed in particolare alla città metropolitana di Milano - prosegue Gelmini - L'esecutivo ascolti il grido di dolore dei professionisti milanesi, che già in questi giorni, con l'esplosione della crisi legata all'emergenza sanitaria, hanno avuto a che fare con situazioni critiche, con il calo dei fatturati, con il crollo dei flussi turistici e della domanda di consumi alimentari fuori casa. Il governo dia risposte immediate a questi settori e agli ordini professionali". (com)