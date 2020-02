Messico: ancora a bordo passeggeri Msc Meraviglia, proseguono controlli per sospetto coronavirus

- Sono ancora a bordo i passeggeri della nave da crociera Msc Meraviglia, attraccata nel porto dell'isola di Cozumel, nello stato messicano di Quintana Roo. All'imbarcazione, con a bordo un totale di oltre seimila persone, era stato negato lo sbarco in due porti caraibici (Giamaica e Isole Cayman), per la sospetta presenza di un caso di contagio da coronavirus. “La capitaneria di porto ha autorizzato l’attracco per le condizioni del clima. Ma non c’è alcuna autorizzazione allo sbarco”, ha scritto Carlos Joaquin, governatore dello stato sul suo account twitter. Secondo quanto dichiarato dalla segretaria alla Salute dello stato, Alejandra Aguirre, sono in corso i controlli per verificare le condizioni di salute dei passeggeri. Parlando oggi durante la consueta conferenza stampa mattutina, il presidente Lopez Obrador ha confermato l’attracco. “Non possiamo agire in modo discriminatorio, rispetteremo le norme sanitarie. Non possiamo chiudere i nostri porti o aeroporti, non possiamo respingere chi viene in Messico”, ha detto il capo dello stato. (segue) (Mec)