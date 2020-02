Messico: ancora a bordo passeggeri Msc Meraviglia, proseguono controlli per sospetto coronavirus (9)

- Le autorità sanitarie della Colombia hanno elevato da basso a moderato il rischio di esposizione al coronavirus. La decisione, ha spiegato il ministro della Salute incaricato, Ivan Dario Gonzalez, è stata presa in risposta all’evoluzione della situazione nel nord dell’Italia e in Corea del Sud. “In Italia il numero dei casi è salito rapidamente e alcuni non hanno un’associazione diretta con la Cina. Ci sono anche casi in Spagna e altri paesi europei con cui abbiamo flussi migratori importanti, il che aumenta la probabilità di importazione dei casi in Colombia”, ha detto il ministro, secondo quanto riferisce l’emittente “WRadio”. Il governo colombiano ha disposto un aumento dei controlli per i voli provenienti dalle aree interessate dal virus e sta intensificando le campagne di prevenzione, oltre ad avere stanziato 15 miliardi di pesos (circa 4,3 milioni di dollari) per il sistema sanitario. (Mec)