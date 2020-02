Roma: bambino abbandonato in carrozzina in zona stazione Termini, si cerca donna

- Un bambino di pochi mesi è stato trovato, abbandonato in una carrozzina, in via Principe Amedeo a Roma a poche centinaia di metri dalla stazione Termini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato quando, intorno alle 17:30, è arrivata in centrale la segnalazione. I poliziotti hanno trovato il piccolo in buona salute, ma non c'era nessuno vicino ad accudirlo. Inutile attendere l’arrivo di una mamma trafelata o la denuncia di bambino scomparso. Con il passare dei minuti la Polizia ha quindi cercato le telecamere che inquadrano la zona e da una di queste hanno potuto individuare una donna, con un altro bambino di pochi anni che le camminava al fianco, arrivare sul posto con il passeggino, lasciarlo nel luogo in cui è stato poi trovato e andare via. Al momento sono in corso indagini per identificarla. (Rer)