Coronavirus: incontro Sala e Naro (Federalberghi Milano), primaria attenzione ad alberghi e turismo

- Un'attenzione primaria, nelle richieste da presentare al Governo per il sostegno del turismo milanese alle prese con l'emergenza Coronavirus e un forte contrasto all'illegalità del turismo in appartamento: è l'impegno del sindaco Giuseppe Sala che oggi pomeriggio ha incontrato, con l'assessore alle Attività produttive Cristina Tajani, il presidente di Federalberghi Milano (Confcommercio Milano) Maurizio Naro. Il presidente Naro ha descritto al sindaco Sala la drammatica situazione creatasi in questi giorni: occupazione crollata dall'abituale 85% medio nei giorni da lunedì a giovedì all'attuale 10%, che vuol dire circa 25.000 camere al giorno di differenza rispetto ad una settimana normale con una perdita giornaliera di oltre 3.000.000 di euro per il solo ricavo camere. "Le nostre aziende sono in ginocchio – dichiara Naro – stiamo ricevendo solo cancellazioni e ogni giorno è sempre peggio. Le poche prenotazioni che arrivano sono per settembre/ottobre, ma quanti hotel ci saranno dopo l'estate? Forse riusciremo a sopportare ancora qualche giorno di questa bufera, ma, se le condizioni restrittive e il blocco dei viaggi di lavoro persisterà, si metteranno a rischio innumerevoli posti di lavori e l'esistenza stessa di numerose attività". (segue) (com)