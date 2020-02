Coronavirus: incontro Sala e Naro (Federalberghi Milano), primaria attenzione ad alberghi e turismo (2)

- "Sicuramente - prosegue Naro - faremo la nostra parte, come sempre, nell'aiutare Milano a ripartire modulando responsabilmente, come ci ha chiesto il sindaco Sala, l'offerta tariffaria a sostegno degli eventi fieristici riposizionati nel calendario, a partire dal Salone del Mobile. Ma in questo momento la mia preoccupazione è di non essere grado d'indicare quante, delle attuali strutture alberghiere, saranno ancora sul mercato, stante la gravità della situazione". "Per questo motivo – conclude Naro – contiamo sull'impegno preso dal Sindaco di fare ogni possibile sforzo per garantire adeguate misure di sostegno al settore ricettivo. Fra di esse importante è anche il contrasto all'illegalità del turismo in appartamento. Va imposto ai portali di cancellare le inserzioni che non rispecchiano la normativa regionale ed occorre avviare un'azione di controllo efficace. Nell'immediato chiediamo che il Sindaco si batta affinché le manifestazioni private all'interno delle strutture congressuali, importanti per i viaggi d'affari, possano essere nuovamente consentite con standard di sicurezza dal punto di vista sanitario". (com)