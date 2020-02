Cultura: Arabia Saudita, Al Ula svela i suoi tesori archeologici alle Terme di Diocleziano di Roma (4)

- La "Royal Commission for Al Ula" (Rcu) è stata istituita con decreto reale nel luglio 2017 per proteggere e salvaguardare questa regione di eccezionale ricchezza naturale e culturale situata nell'Arabia Saudita nord-occidentale. La Commissione reale sta intraprendendo un piano a lungo termine per avviare e mantenere una trasformazione sensibile e sostenibile della regione, riaffermandola come una delle destinazioni archeologiche e culturali più importanti del paese e preparandola ad accogliere visitatori da tutto il mondo. L’impegno della Commissione ad Al Ula comprende una vasta gamma di iniziative in archeologia, turismo, cultura, istruzione e arte, che riflettono l'ambizioso impegno di coltivare il turismo e il tempo libero in Arabia Saudita, delineato nella Vision 2030. (Com)