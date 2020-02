Cina-Mongolia: coronavirus, presidente mongolo Battulga dona 30 mila pecore a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Mongolia Khaltmaa Battulga, ha donato a nome del popolo mongolo 30 mila pecore come una donazione alla Cina per sostenere la lotta contro la Covid-19. Lo riferisce la stampa cinese che riferisce di un video pubblicato dall'emittente nazionale cinese "Cctv". Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il primo ministro mongolo Ukhnaa Khurelsukh ha dichiarato in una recente riunione con l'ambasciatore cinese in Mongolia, Chai Wenrui, che il governo mongolo ha donato 200 mila dollari come sforzo per il controllo dell'epidemia cinese e che il paese è disposta a continuare a fornire il sostegno necessario alla Cina. (segue) (Cip)