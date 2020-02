Cina-Mongolia: coronavirus, presidente mongolo Battulga dona 30 mila pecore a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battulga è il primo capo di stato straniero a visitare la Cina da quando è esplosa l'epidemia. "Ciò dimostra chiaramente che i due paesi vicini si trovano sulla stessa barca e lavorano fianco a fianco per aiutarsi a vicenda", ha detto Xi nel suo discorso. Durante la visita, Battulga ha in programma di incontrare anche il primo ministro cinese Li Keqiang. Il presidente e la sua delegazione dovrebbero rientrare in patria nella serata di oggi. La visita è stata concordata con la Commissione di emergenza dello stato mongolo. La delegazione mongola consegnerà prodotti a base di carne. Al suo ritorno a Ulan Bator, Battulga rimarrà in quarantena per 14 giorni, secondo quanto riferito dal servizio stampa dell'Amministrazione presidenziale della Mongolia. (Cip)