Coronavirus: Nocerino (M5s), chi specula fomenta psicosi, da governo misure per famiglie e imprese

- "C'è chi specula a fini politici sulle emergenze, inclusa quella sanitaria, fomentando paure e psicosi, e chi come questo Governo opera in modo serio e compatto per contrastare le ricadute anche economiche dell'emergenza Coronavirus nelle zone rosse". Lo afferma in una nota la senatrice milanese del Movimento 5 Stelle Simona Nocerino. "Il pacchetto di misure predisposto dal Mise consente di dare una prima ma e tempestiva risposta a famiglie e imprese. Arriva all'indomani delle misure già adottate per sostenere Made in Italy con 300 milioni di euro ed export con ulteriori 350 milioni, oggi il Mise, accogliendo le richieste del mondo imprenditoriale, eleva a 750 milioni il fondo di garanzia per le Pmi, che sono il cuore del nostro sistema produttivo, e sospende le rate dei mutui, le bollette di luce, acqua e gas e i premi assicurativi nelle aree a rischio", aggiunge Nocerino. "Anche il ministero del Lavoro - prosegue la senatrice pentastellata - si è attivato predisponendo norme a tutela dei lavoratori e delle imprese, dal rinvio del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, all'ampliamento della cassa integrazione ordinaria sino a un nuovo ammortizzatore sociale per lavoratori e imprese che non sono coperti dagli ammortizzatori sociali e agevolando il ricorso allo smart working per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle Regioni Veneto,Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Liguria". "Mentre c'è chi cavalca la paura, il governo lavora nell'interesse esclusivo dei cittadini", conclude Nocerino (com)