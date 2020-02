Sudan-Germania: Steinmeier a Khartum, Berlino punta a rilanciare gli investimenti nel paese (2)

- A Khartum il presidente tedesco ha avuto dei colloqui anche con il premier Abdalla Hamdok e i rappresentanti delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, espressione della società civile in seno al Consiglio sovrano), per poi fare visita al Museo nazionale del Sudan, accompagnato da archeologi tedeschi, e fare visita all’Università del Sudan per la scienza e la tecnologia, epicentro delle proteste che nell'aprile scorso hanno portato alla destituzione di Bashir. Nella serata di oggi, inoltre, Steinmeier parteciperà al ricevimento offerto in suo onore presso l’ambasciata della Germania a Khartum dall'ambasciatore Ulrich Klockner, mentre domani terrà una colazione di lavoro con i mediatori del processo di transizione in Sudan e visiterà la sede della Compagnia sudanese per la trasmissione dell’energia elettrica (Setco), dove incontrerà i suoi ingegneri, prima di fare rientro a Berlino. Obiettivo centrale della missione è di cercare e promuovere opportunità di investimento “senza perdere altro tempo”, come sottolineato dal ministro Muller alla vigilia della visita. (segue) (Res)