Sudan-Germania: Steinmeier a Khartum, Berlino punta a rilanciare gli investimenti nel paese (3)

- La Germania, ha aggiunto, ha già annunciato lo stanziamento di 80 milioni di euro per assistere il governo di transizione in Sudan attraverso investimenti nei settori dell’energia, delle infrastrutture, della formazione, dell’agricoltura, dell’acqua e della promozione delle politiche in favore delle donne e dei giovani. In una nota pubblicata alla vigilia della missione di Steinmeier, il governo sudanese ha accolto con favore la visita riconoscendo “il ruolo pionieristico svolto da Berlino nel progresso industriale e tecnologico in tutto il mondo e nel sostenere i movimenti africani nella loro lotta per la libertà e l'indipendenza”. Come dichiarato dal ministro dell'Informazione sudanese Faisal Saleh al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, il governo di Khartum è particolarmente interessato alla visita di Steinmeier, essendo la prima da anni di un leader europeo di alto livello, e nutre grandi speranze negli investimenti tedeschi auspicando che possano rappresentare una “chiave” per la futura rimozione delle sanzioni internazionali che tuttora ostacolano lo sviluppo economico del Sudan. (segue) (Res)