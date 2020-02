Sudan-Germania: Steinmeier a Khartum, Berlino punta a rilanciare gli investimenti nel paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania, come molti altri paesi occidentali, ha interrotto la cooperazione economica e il programma di aiuti allo sviluppo in Sudan dopo il colpo di stato con cui Bashir salì al potere il 30 giugno 1989. Finora, in assenza di una cooperazione finanziaria e tecnica fra Germania e Sudan, tutti i programmi di sviluppo – tra cui il contributo agli sforzi europei contro la tratta di esseri umani e i programmi di pace – sono stati attuati attraverso organizzazioni internazionali regionali e non governative. Di conseguenza, il volume degli scambi tra Germania e Sudan è molto basso: nel 2018 le esportazioni della Germania verso il Sudan sono state parti a 156,2 milioni di euro, mentre quelle del Sudan verso la Germania sono state pari a 14,6 milioni di euro. La visita in Sudan di Steinmeier – preceduta dalla tappa in Kenya, dove con l’omologo Uhuru Kenyatta ha firmato accordi nei settori delle scienze applicate e della formazione tecnica e professionale – è un segnale del rinnovato interesse tedesco verso il continente africano, come testimoniato dalle numerose visite effettuate di recente dal cancelliere Merkel in paesi africani (Sudafrica e Angola soltanto nell’ultimo mese) e di diversi leader africani in Germania. (segue) (Res)