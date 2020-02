Sudan-Germania: Steinmeier a Khartum, Berlino punta a rilanciare gli investimenti nel paese (6)

- La strategia di Berlino per l’Africa è ben delineata nel progetto Compact with Africa (CwA), iniziativa avviata nel 2017 durante la presidenza tedesca del G20 (2016-2017) con l’obiettivo di favorire il coordinamento tra paesi africani, organizzazioni internazionali e paesi – G20 e non – per incrementare gli investimenti privati in Africa, soprattutto in tema di infrastrutture, e migliorare le condizioni economiche nelle aree del continente africano. L’iniziativa è nata come proposta qualificante della Partnership con l’Africa, lanciata nel 2017 dalla presidenza tedesca del G20: oltre ai 12 paesi che aderiscono all’iniziativa, una serie di partner sostengono al momento il processo in diverse forme, fra cui l’Italia, la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Spagna, la Corea, la Cina, il Giappone, l’India e la Norvegia (paese non G20). Le organizzazioni internazionali coinvolte nell’iniziativa sono invece il Gruppo della Banca mondiale, la Banca africana di sviluppo (Afdb) e il Fondo monetario internazionale (Fmi). (Res)