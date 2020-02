India: disordini a Nuova Delhi, 38 vittime (3)

- La legge, promulgata il 12 dicembre, prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Il riferimento alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam, ha provocato contestazioni, sia in parlamento, dove è stata avversata dal Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, e da altre forze di minoranza, sia sul territorio, a cominciare dallo Stato nord-orientale dell’Assam, sia sul fronte giudiziario. Si sono svolte manifestazioni in varie città del paese, compresa la capitale, e ci sono stati scontri tra manifestanti e agenti di polizia. Prima degli ultimi sviluppi a Delhi almeno altre 25 persone sono morte nei disordini. Decine di petizioni sono state presentate alla Corte suprema, che ha chiesto al governo di rispondere alle obiezioni. Anche l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione. (Inn)