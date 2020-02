Suppletive: Pedica (Pd), Raggi ridicola, anticipa stop auto a domenica con elezioni

- L'esponente della direzione romana del Pd, Stefano Pedica, dichiara: "Ormai in Campidoglio si sfiora il ridicolo. Per garantire il diritto di voto a tutti i cittadini al referendum sul taglio dei parlamentari, si anticipa la domenica ecologica dal 29 marzo al 1 marzo". "Peccato che domenica prossima nel collegio 1, a Roma, siano previste le suppletive per la Camera dei deputati. Evidentemente questa è una competizione che ai grillini non interessa affatto", conclude Pedica. (Com)