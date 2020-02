Coronavirus: Santanchè-Osnato (Fd'I), soluzioni concrete e non slogan a sostegno di imprese lombarde

- La sospensione dei pagamenti di imposte, tasse, mutui e servizi; un sostegno ai lavoratori autonomi, liberi professionisti e titolari d'azienda; la rimodulazione delle imposte dovute, visti i mancati introiti; sostegno ai settori, in particolare quelli commerciale e turistico, gravemente penalizzati dall'allerta: questi alcuni dei punti contenuti nella mozione che Fratelli d'Italia Lombardia presenterà nei consigli comunali per ribadire la propria vicinanza al mondo produttivo regionale e nazionale. “Siamo di fronte a un'emergenza che non è solo sanitaria, ma anche economica: ce lo hanno detto i professionisti e le associazioni di categoria, dagli artigiani agli albergatori passando per i commercianti”, sottolinea il coordinatore regionale Fd'I, Daniela Santanchè. “Un'emergenza che non colpisce solo le zone rosse, ma anche le realtà limitrofe, espandendosi a tutta la regione e al Nord Italia: il panico eccessivo, causato anche da informazioni scarse e confuse, sta mettendo a dura prova il nostro tessuto produttivo. Lo dimostrano nel settore turistico le irrazionali disdette a cominciare da Milano fino alle montagne lombarde, territori ancora alle prese con i danni della crisi economica, ma è tutto il settore produttivo a essere ora in forte difficoltà”. (segue) (com)