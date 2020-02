Coronavirus: Santanchè-Osnato (Fd'I), soluzioni concrete e non slogan a sostegno di imprese lombarde (2)

- Le stime dell’Ufficio economico di Confesercenti - sottolinea la nota di Fratelli d'Italia - prevedono infatti un impatto quantificato nella perdita di circa 3,9 miliardi di euro di consumi e 4,7 miliardi di euro in termini di calo di prodotto interno lordo - Pil, mentre potrebbero essere circa 15.000 le piccole imprese costrette a chiudere, per una perdita totale di posti di lavoro superiore alle 60.000 unità. Per questo, Fratelli d'Italia ha approntato un pacchetto di interventi da sottoporre al governo: “Proponiamo soluzioni concrete, non semplici slogan. Le imprese non vivono con le parole, ma con i fatti: per questo, in tutti i comuni che vedono in consiglio un rappresentante di Fratelli d'Italia porteremo questa mozione che ci auguriamo possa ottenere consensi trasversali per dare un segnale di vicinanza e di supporto alle nostre aziende”, commenta Marco Osnato, capogruppo in commissione finanze alla Camera. “Questa mozione, che vuole impegnare Regione e governo a mettere in atto le iniziative necessarie per evitare il disastro economico, andrà a rafforzare la forza dei parlamentari che andranno a rappresentante il forte disagio degli imprenditori nelle aule del Parlamento”. (com)