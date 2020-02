Ucraina: ministero Esteri, al momento non è prevista evacuazione cittadini dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine non prevedono allo stato attuale di evacuare i concittadini presenti in Italia, colpita dall'emergenza del coronavirus. Lo ha affermato il direttore del Centro per la gestione delle emergenze presso il ministero degli Esteri ucraino, Maksym Kovalenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Al momento non stiamo discutendo in merito all’evacuazione degli ucraini dall’Italia”, ha spiegato Kovalenko. Il servizio consolare ucraino è in costante contatto con i cittadini residenti all’estero, inclusa l’Italia, ha aggiunto il funzionario. (Res)