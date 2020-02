Sociale: Campidoglio, EqualCity contro la violenza sui minori non accompagnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del programma europeo EqualCity, che intende migliorare l'offerta di servizi urbani rivolti alle vittime di violenza sessuale e di genere con l'impegno di quattro organizzazioni partner insieme a quattro città dell'Ue, si svolgerà domani nella Sala Gonzaga in via della Consolazione un evento in cui l'Organizzazione mondiale per le migrazioni, Roma Capitale, il dipartimento di Psicologia dell'università Sapienza di Roma, il progetto Etna Etnopsicologia analitica presenteranno un progetto sul tema dei minori stranieri non accompagnati (Msna) vittime di violenza, con il coinvolgimento di tutti gli attori principali presenti nel sistema di accoglienza: tutori legali, tutori volontari, assistenti sociali municipali, educatori di comunità, mediatori culturali. (segue) (Com)