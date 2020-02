Suppletive: la Dc sostiene Adinolfi, annunciata intesa con Popolo della famiglia

- Fausto Desideri, commissario della Dc per Roma e il Lazio, "ha assicurato il sostegno del movimento alla candidatura di Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (Pdf), alle Suppletive di domenica 1 marzo a Roma per il seggio lasciato vacante da Paolo Gentiloni". "La sezione regionale di Roma della Democrazia cristiana, in vista delle elezioni suppletive per il collegio Roma 1 di domenica prossima e visti i programmi delle formazioni candidate, ha individuato il Popolo della famiglia come la formazione politica più vicina ad uno dei valori portanti della società, come la promozione ed il supporto della famiglia - ha dichiarato Desideri - Pertanto, essendo la Democrazia cristiana impegnata su tutti i valori portanti della società, invita a sostenere il candidato Mario Adinolfi che da sempre si batte per la famiglia". (Com)