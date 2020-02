Russia: Commissione elettorale centrale, voto costituzionale dettato da tempi tecnici

- Era impossibile rinviare la votazione sugli emendamenti alla Costituzione russa, poiché la Commissione elettorale centrale (Cec) doveva prepararsi per la giornata unica di voto a settembre. Lo ha affermato la presidente della Commissione elettorale centrale russa Ella Pamfilova in merito alla data fissata il 22 aprile dalla commissione per la legislazione di Stato della Duma. "Ci è stata data l'autorità per prepararci all'organizzazione e allo svolgimento di questo voto, quindi al voto stesso ed alla tabulazione dei risultati. E a settembre abbiamo più di 50 regioni in una giornata unica. È impossibile combinarle. È un quadro giuridico diverso, una legislazione diversa", ha dichiarato Pamfilova durante una riunione della Commissione. "La scadenza è la fine di aprile. Dopo tutto, dobbiamo terminare questa campagna e iniziare la prossima", ha dichiarato la presidente della Cec aggiungendo che i tempi sono dettati da motivazioni tecniche e non politiche.(Rum)